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Вернувшейся в Латвию Илве, которая прожила шесть лет в Великобритании, было отказано в получении водительских прав, пишет lsm.lv.

По возвращению на родину женщина решила сдать на права, чтобы у нее была возможность добираться до работы. Однако в Екабпилском отделении Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) ей сообщили, что приезжие могут сдавать на права только через 185 дней (шесть месяцев) после прибытия в страну.

Илва решила обратиться в центральное отделение CSDD в Риге, где ей уже перечислили другие требования на получение водительского удостоверения.

"Надо было написать только заявление о том, что после возвращения на постоянное проживание в Латвию есть желание получить права. На следующий день я снова поехала в Екабпилское отделение CSDD. К моему удивлению, на этот раз никто даже не обмолвился, что я не могу по каким-то причинам сдавать экзамен", - рассказала Илва.

В свою очередь, представитель CSDD Юрис Тетерис пояснил, что вернувшиеся латвийцы могут беспрепятственно сдавать экзамен по теории и вождению, чтобы получить водительское удостоверение.

По его словам, 185 дней необходимы для того, чтобы отрегулировать поток иностранцев, приезжающих сюда исключительно для получения водительских прав.

Фото: csdd.lv