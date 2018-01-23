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Компания по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщает, что в конце 2017 года в Латвии появились киберприступники, которые сосредоточились на похищении криптовалют, пишет rus.db.lv.

Несколько инцидентов были связаны с атаками на счета криптовалют, в результате которых финансовые потери латвийцев составили от 3 до 34 тысяч евро.

У одного из пострадавших из виртуального кошелька биткоина было украдено 0,52374834 биткоина или 2750 евро. Попытки вернуть деньги не увенчались успехом, поскольку вернуть украденное было невозможно. В этом случае правильней всего обращаться в полицию, отмечают специалисты.

Представители Cert.lv рассказали о случае, когда пользователь Facebook увидел объявление о продаже товара и оплатил его с помощью банковской карты. Сумма покупки составила 130 евро. Пользователю было предложено создать свой личный профиль в магазине, чтобы можно было отслеживать движение товара от магазина до покупателя.

Позже там появилась информация, что товар доставлен,и покупатель понял, что его обманули. Магазин оказался фальшивым. В таких случаях специалисты рекомендуют пользоваться ресурсом scamasdviser.com, где можно убедиться в том, что магазин имеет хорошую репутацию. А также стоит сразу же блокировать платежную карту.

Фото: pixabay.com