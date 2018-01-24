Общество |

В этом году в Риге планируется начать строительство многоквартирных домов с маленькой жилой площадью, но функциональным пространством. Об этом в интервью rus.db.lv сообщил Руководитель компании по развитию жилых проектов YIT Celtniecība Андрис Боже.

"Это финская технология, которая опробована на домашнем рынке и вызывавшая большой спрос со стороны покупателей смарт-домов. Думаю, что платежеспособность жителей Латвии не большая, поэтому смарт-проекты окажутся востребованными", - прогнозирует Боже.

Он отметил, что сегодняшний тренд - это не огромные хоромы с бесполезными лишними квадратными метрами,а маленькие функциональные квартиры, так называемое направление Smart в жилой недвижимости.

Боже пояснил, что Smart - это оптимально продуманная жилая площадь, где нет раздутых метражей, длинных коридоров, каждый метр используется функционально с целью обеспечить максимальный комфорт.

"Мы долго вынашивали эту идею, и в конце концов в этом году начнем реализацию многоквартирных смарт-проектов. По сравнению с типичной "трешкой" в смарт-проекте экономия выходит 30 тысяч евро. А ведь чаще всего это кредитные средства, которые надо долго выплачивать банку", добавил специалист.

Он подчеркнул, что снижение метража не означает уменьшение функциональности квартир.

Фотографии проекта со смарт-квартирами в Таллине. Самая маленькая из комнат имеет площадь 10,8 м2, а самая большая - 24,8 м2.