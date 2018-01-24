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Располагающийся в Риге Балтийский центр журналистских расследований (Baltic Centre for Media Excellence) подготовил для британского фонда разведки и обороны закрытое исследование о настроениях русскоязычного населения стран Балтии, пишет эстонский портал rus.postimees.ee.

Исследование проводилось в сотрудничестве с британской социологической службой YouGov и медийным центром IWPR (Institute for War and Peace Reporting). В нем говорится, что в странах Балтии самым отчужденным является русскоговорящее население Эстонии.

Беседы были проведены с 4000 жителями Эстонии, Латвии и Литвы.

Postimees удалось узнать об основных выводах авторов исследования, в которых упоминается, что русскоязычное население Балтии "недовольное" и "социально пассивное", считает что "Европейский союз провалился, а НАТО настроен враждебно" и "Первый Балтийский канал объективно освещает события в России".

Как пояснила представитель посольства Великобритании Юлия Амор, МИД Великобритании не собирается разглашать итоги исследования.

"Полученная в рамках исследования информация предназначена для внутреннего использования организации и помощи в работе министерства", - отметила она.

Фото: pixabay.com