В Латвии составили портрет типичного русскоязычного жителя Балтии (5)

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Общество | 24 января 2018 года, 17:11

Располагающийся в Риге Балтийский центр журналистских расследований (Baltic Centre for Media Excellence) подготовил для британского фонда разведки и обороны закрытое исследование о настроениях русскоязычного населения стран Балтии, пишет эстонский портал rus.postimees.ee.

Исследование проводилось в сотрудничестве с британской социологической службой YouGov и медийным центром IWPR (Institute for War and Peace Reporting). В нем говорится, что в странах Балтии самым отчужденным является русскоговорящее население Эстонии.

Беседы были проведены с 4000 жителями Эстонии, Латвии и Литвы.

Postimees удалось узнать об основных выводах авторов исследования, в которых упоминается, что русскоязычное население Балтии "недовольное" и "социально пассивное", считает что "Европейский союз провалился, а НАТО настроен враждебно" и "Первый Балтийский канал объективно освещает события в России".

Как пояснила представитель посольства Великобритании Юлия Амор, МИД Великобритании не собирается разглашать итоги исследования.

"Полученная в рамках исследования информация предназначена для внутреннего использования организации и помощи в работе министерства", - отметила она.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
aleksandrLV 1 час назад
Охуенная новость и самое главное -ВСЁ ПОНЯТНО!
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VOVA59 минут назад
Зачем так сложно, составьте прям списки, и по списку. Всё равно ведь придётся сисочег составить, фашисты так делали, чего вам стеснятся то, апартеида в Латвии? Вот новость то, "удивили бабу я..и". Смелее....
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ёклмн56 минут назад
А препарировать не пробовали?...,или только составляли...:)
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