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Владелец и повар закусочной в Даугавпилсе возмущен тем, что в городе невозможно выучить латышский язык. Об этом мужчина заявил в интервью rus.tvnet.lv.

Родион пять лет назад из-за своей супруги переехал из Израиля в Латвию на постоянное место жительства. Гражданин другой страны, занимающийся бизнесом в столице Латгале, хочет выучить латышский, но не может этого сделать, так как все кругом разговаривают на русском.

"Хочу рассказать абсурдную вещь о латышском языке. Я не могу его выучить не потому, что не хочу, а потому, что в городе просто нет такой возможности - все разговаривают на русском. Да, я ходил на курсы, у меня есть необходимая для получения вида на жительства категория, однако на практике я могу сказать, грубо говоря, три слова. Мне очень страшно, что ко мне придет клиент-латыш, а я его не пойму... Я плачу налоги, я хочу чем-то заниматься и боюсь, что меня оштрафуют. Однажды, когда меня здесь не было, приходила комиссия, но тогда здесь на месте была жена, она отлично знает латышский, поэтому проблем не возникло", - рассказал Родион.

По его словам, в Даугавпилсе отсутствует возможность для языковой практики.

"Я знаю русский, украинский, английский, иврит. Я смотрю на своих детей - вижу, как их учат латышскому в школе, и просто поражаюсь. Это кошмар! Мой старший ребенок учится в начальной школе, и иногда мне кажется, что я латышский язык знаю лучше, чем он. Зачем им 5 уроков русского языка в неделю? Они и так знают его! Пускай он будет писать без запятой, без деепричастного оборота! Дайте ему 20 уроков латышского", - сказал мужчина.

Фото: Mārtiņš Otto/TVNET