Семейный врач: система э-здоровья "не видит" дешевые лекарства (8)

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Общество | 24 января 2018 года, 09:58

Система электронного здравоохранения (СЭЗ) часто не показывает химических названий лекарств, что осложняет выписку более дешевого медикамента, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

При выписке рецепта система предлагает конкретное название лекарства, которое может быть дороже.

Национальная система здравоохранения информирована об этом и обещает исправить ситуацию.

Козловска рассказала, что в понедельник принимала в своей практике целый день, и система э-здоровья работала без перебоев. Правда, аптеки еще не в состоянии достаточно быстро работать с электронными рецептами, и пациентам приходится ждать, сказала врач.

Напомним, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК). Также, 16 января, во второй половине дня работа системы э-здоровья была нарушена.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Скептик2 часа назад
Как то нет доверия этой новой системе , и то " что пока не работает , но обязательно исправят " верится с трудом . Конечно аптекам выгоднее продовать дорогие лекарства , ну а нам - как то наоборот.
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Kesha1 час назад
Над нами проводят эксперемент, а мы молчим..!
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А кто бы сомневался 1 час назад
Все решает запад ....и подыхать тоже когда нет денег купить подешевле....избавляются от людей всеми способами .....нужна просто тем територия
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