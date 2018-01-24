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Система электронного здравоохранения (СЭЗ) часто не показывает химических названий лекарств, что осложняет выписку более дешевого медикамента, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

При выписке рецепта система предлагает конкретное название лекарства, которое может быть дороже.

Национальная система здравоохранения информирована об этом и обещает исправить ситуацию.

Козловска рассказала, что в понедельник принимала в своей практике целый день, и система э-здоровья работала без перебоев. Правда, аптеки еще не в состоянии достаточно быстро работать с электронными рецептами, и пациентам приходится ждать, сказала врач.

Напомним, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК). Также, 16 января, во второй половине дня работа системы э-здоровья была нарушена.

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