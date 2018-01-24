Общество |

Дом-корабль, построенный на морском побережье в Павилостском крае, Саковской волости, скорее всего придется снести или спустить на воду. Об этом в интервью программе LNT "900 секунд" рассказал премьер-министр Марис Кучинскис.

Политика удивил тот факт, что в течение многих лет никто не замечал, что на берегу стоит это здание. Он отметил, что через две недели сможет рассказать о дальнейшем развитии событий и, если будет найден некий пробел в законе, его следует стремительно устранить.

"Однозначно нужно снести, если он незаконный, вероятнее всего так и есть. В таком случае дом должен оттуда исчезнуть. Пусть спускают на воду и плывут, если кто-то так задумал. Или он должен исчезнуть восвояси", - указал Кучинскис.

Дом отдыха в Павилосте официально считается кораблем, пишет газета Kursas Laiks. Постройка возведена на государственной земле рядом с участком, который принадлежит одному из самых богатых людей в Латвии — Аргодсу Лусиньшу.

Сообщается, что здание начали строить пять лет назад и Управление окружающей среды пыталось добиться прекращения строительства путем судебного разбирательства.

Однако владелец предоставил документы, по которым данное здание было зарегистрировано как судно и поэтому имеет полное право на существование.

Источник: Skaties.lv

Фото: Skaties.lv