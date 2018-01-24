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Орденский капитул сегодня, 24 января, наградил орденом Трех звезд III степени за особые заслуги перед Латвийским государством профессионального боксера Майриса Бриедиса.

В сентябре Бриедис победил кубинца Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Из мира спорта орденов Трех звезд четвертой степени удостоены тренер Рижской волейбольной школы Павел Селиванов и тренер по баскетболу Янис Зелтиньш, пятой степени — паралимпийка Диана Дадзите, волейбольный тренер Юрий Девейкус и тренер по легкой атлетике Улдис Курземниекс.