Боксер Майрис Бриедис награжден Орденом Трех звезд (16)

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Общество | 24 января 2018 года, 14:39

Орденский капитул сегодня, 24 января, наградил орденом Трех звезд III степени за особые заслуги перед Латвийским государством профессионального боксера Майриса Бриедиса.

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В сентябре Бриедис победил кубинца Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

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Из мира спорта орденов Трех звезд четвертой степени удостоены тренер Рижской волейбольной школы Павел Селиванов и тренер по баскетболу Янис Зелтиньш, пятой степени — паралимпийка Диана Дадзите, волейбольный тренер Юрий Девейкус и тренер по легкой атлетике Улдис Курземниекс.

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Комментарии 16
кот3 часа назад
Да уж!Латвия должна знать своих героев-деруны и порыгуны с бегунами.Есть очень много куда более достойных людей,а здесь так -показушничество.Как и обвешанный нам полицейский генерал Брежнев,извините,Кюзис...Смешно,если бы небыло так грустно.
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Вова3 часа назад
Стало быть президент не верит в успех Бриедиса в предстоящем бою, раз так поторопились перед боем орден дать.

Впрочем, Майрис всё заслужил. А говоруны в интернете пусть попробуют не то что чемпионом стать - просто хотя бы один бой в профессиональном боксе выйграть

Алёна тоже должна быть награждена. Только у неё в отличии от Майриса всё впереди
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Наблюдатель3 часа назад
Алена Остапенко на очереди, я так понимаю?
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