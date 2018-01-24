Боксер Майрис Бриедис награжден Орденом Трех звезд (16)
Общество | 24 января 2018 года, 14:39
Орденский капитул сегодня, 24 января, наградил орденом Трех звезд III степени за особые заслуги перед Латвийским государством профессионального боксера Майриса Бриедиса.
В сентябре Бриедис победил кубинца Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
Из мира спорта орденов Трех звезд четвертой степени удостоены тренер Рижской волейбольной школы Павел Селиванов и тренер по баскетболу Янис Зелтиньш, пятой степени — паралимпийка Диана Дадзите, волейбольный тренер Юрий Девейкус и тренер по легкой атлетике Улдис Курземниекс.
Впрочем, Майрис всё заслужил. А говоруны в интернете пусть попробуют не то что чемпионом стать - просто хотя бы один бой в профессиональном боксе выйграть
Алёна тоже должна быть награждена. Только у неё в отличии от Майриса всё впереди