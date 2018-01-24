На смену снегу и морозу придут дожди и ветер (1)
Общество | 24 января 2018 года, 18:46
Последняя неделя января в Латвии закончится сильным дождем, снегом и порывистом ветра, сообщает Global Forecast System.
Завтра, 25 января, ожидается туман и периодический дождь, а температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов.
В пятницу через Латвию пройдет фронт осадков, который принесет затяжные дожди. Возможен и снег. В Латгале температура будет около 0 градусов, в Курземе - до +4.
С 28 по 31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.
Фото: pixabay.com
Сдам комнату двум молодым лотысским девушкам,трем не сдам,таки годы уже не те.»