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Здание Минэкономики на улице Бривибас 55, в Риге, Рижская дума оценила как развалину Б категории, сообщает nra.lv.

Постройка является опасной для человеческой жизни - балкон отходит, с фасада сыпятся куски штукатурки. Прохожим следует быть внимательными, ходить мимо здания министерства опасно. Уже известно, сколько средств госужреждение готово выделить на ремонт постройки, однако до сих пор не ясно, когда начнется реконструкция или хотя бы улучшение фасада.

С 2010 года здание принадлежит государству в лице Министерства финансов, недвижимостью руководит Государственная недвижимость (ГН).

Департамент частной собственности Рижской думы уже летом прошлого года обращался в Министерство финансов и в ГН. Осенью 2017 года была названа приблизительная сумма, необходимая для укрепления фасада - 900 000 евро. Сейчас она возросла до 149 000 евро. ГН тогда заявило, что средства на ремонт фасада будут включены в бюджет 2018-2019 года.

В похожей ситуации сейчас находятся многие здания частных университетов, например, на улице Альберта 13, где в защитной сетке скопились куски штукатурки. На улице Стрелниеку 4А неотремонтированный фасад выглядит эстетически непривлекательно и местами также обернут защитной сеткой. Также отдельные элементы фасадов построек на улице Межа 3 и Сэтас 3 нужно привести в порядок.

Ранее сообщалось, что в центре Риги, на улице Йерузалемес 3 обрушился незаселенный пятиэтажный дом.

Фото: wikimapia.org