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Из-за метели на большей части территории Латвии затруднено дорожное движение, а в Курземе идет дождь и начинается оттепель, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Как сообщает Госполиция, к обеду в Риге и Рижском районе зарегистрировано 42 аварии.

В двух авариях есть пострадавшие.

Полиция в Twitter призывает автоводителей к осторожности на дороге.

Šodien puteņo! Autovadītāj, ievēro drošu braukšanas distanci, neveic straujus un nepārdomātus manevrus - brauc prātīgi! pic.twitter.com/ZuhsPWQwmN — Valsts policija (@Valsts_policija) 24 января 2018 г.

Между тем "снежные билеты" Рижское самоуправление вводить не будет, поскольку об этом сообщается заранее. Синоптики должны предупреждать о снегопаде заранее, иначе "снежные билеты" теряют смысл, поскольку жители уже выехали на работу.

В случае введения "снежных билетов" Департамент сообщения Рижской думы основывается на информации, полученной от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей быть особенно внимательными в таких неблагоприятных погодных условиях. Следует также помнить, что в метель и дождь затруднена видимость.

Работы по расчистке дорог будут начаты, когда закончится снегопад, поскольку снегоуборочная техника должна влиться в основной транспортный поток.

Фото: pixabay.com