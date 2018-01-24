Снежный апокалипсис: в Риге произошли уже 42 аварии (9)

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Общество | 24 января 2018 года, 14:07

Из-за метели на большей части территории Латвии затруднено дорожное движение, а в Курземе идет дождь и начинается оттепель, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Как сообщает Госполиция, к обеду в Риге и Рижском районе зарегистрировано 42 аварии.

В двух авариях есть пострадавшие.

Полиция в Twitter призывает автоводителей к осторожности на дороге.

Между тем "снежные билеты" Рижское самоуправление вводить не будет, поскольку об этом сообщается заранее. Синоптики должны предупреждать о снегопаде заранее, иначе "снежные билеты" теряют смысл, поскольку жители уже выехали на работу.

В случае введения "снежных билетов" Департамент сообщения Рижской думы основывается на информации, полученной от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей быть особенно внимательными в таких неблагоприятных погодных условиях. Следует также помнить, что в метель и дождь затруднена видимость.

Работы по расчистке дорог будут начаты, когда закончится снегопад, поскольку снегоуборочная техника должна влиться в основной транспортный поток.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Давно живу3 часа назад
Ну прям беда.
Зима пришла неожиданно.
Снега то, курам на смех насыпало, а уже катастрофа в Латвии.
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Дуся3 часа назад
За уплачиваемые нами налоги можно сделать общественный транспорт бесплатным для всех, тогда будет возможность чистить дороги в городе во время снегопада и не будет пробок и аварий, или их будет в разы меньше.
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Майк3 часа назад
Дистанция,скорость.ну про резину даже неговорим!
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