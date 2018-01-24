"Друг языка": слежка за латвийцами через мобильное приложение обошлась в 7 тысяч (34)

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Общество | 24 января 2018 года, 15:20

Новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) "Друг языка" будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Дзинтарс Расначс.

По словам министра, основная задача ЦГЯ - не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.

Представитель разработчиков приложения Андис Цирулис сообщил, что в настоящий момент приложение "Друг языка" доступно на платформе Android, а в ближайшие недели появится и в Apple store.

Приложение разработано по инициативе Министерства юстиции.

Фото: twitter.com

Комментарии 34
Kristina Kristina Bitina2 часа назад
37 год отдыхает и Штази тоже нервно курит в сотронке.....вот она-"независимость и демократия":))))))))))))))))повернулась к нам своим уродливым лицом:)))))))))))
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Игорь Владимирович Селиванов2 часа назад
Vispar ebnulis ar savu nekam nevaidzigo valodu. Suka kad jus saksiet domat par tautas vajadzibam
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Славик Тополев2 часа назад
Это у лапотных хуторян в генах тут ничего не поделаешь. Завистливый и мелкопакостный народ.
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