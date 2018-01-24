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В возрасте 81 года скончался латвийский кинорежиссер, киносценарист и писатель Айварс Фрейманис.

81 gada vecumā mūžībā aizgājis latviešu kinorežisors un rakstnieks Aivars Freimanis. pic.twitter.com/Ud2Mnp7HI1 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 24 января 2018 г.

Фрейманис родился 8 февраля 1936 в городе Елгава. За фильм "Репортаж года" (1965) был удостоен Государственной премии Латвийской ССР. Призер всесоюзного кинофестиваля и обладатель награды национального кинофестиваля "Большой Кристап" за ленту "Мальчуган" (1977). В 1984 издал книгу "Год мальчугана" о работе над этим фильмом.

За многолетний вклад в развитие национального искусства награждён высшей латвийской наградой — орденом Трех звезд IV степени (2003).