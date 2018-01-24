Трассу в Куршевеле будут освещать латвийские лампы (5)

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Общество | 24 января 2018 года, 19:16

Уже этой зимой ночную трассу элитного французского лыжного курорта Куршевель украсят светильники, произведенные латвийским предприятием VIZULO. Общая протяженность лампочек Mustang и Owl составит два с половиной километра, пишет Nra.lv.

По словам главы предприятия Яниса Зелтиньша, Франция является самым выгодным местом для продажи светильников.

"В 2016 году познакомились с нашими партнерами на выставке светильников Light+Building во Франкфурте. Сейчас Франция - это самый больший экспортный рынок для нашей продукции. В течение полутора лет сотрудничества мы уже доставили светильники по всей Франции", - отметил он.

В 2015 году предприятие было отмечено престижным титулом "Восходящие звезды", который присуждается перспективным промышленным компаниям. Также VIZULO вошло в книгу "Сокровища Латвии", что только помогло в работе с западными клиентами.

Напомним, как ранее писал Mixnews, ветодиодные лампы компании Vizulo из Иецавы также освещают Путь сотни тысяч туристов, которые ежегодно приезжают в официальную резиденцию Санта-Клауса в Лапландию.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Хоть одно достижение за 26 лет в Латвии! Вызывает гордость и уважение!!! Вот только как бы государственные свиньи со своими кормушками не пристроилось к предприятию и не сожрало его как это сделало со всем бизнесом в Латвии. Чую хрюкание проголодавших, ненасытных свиней.
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реалист1 час назад
Нам всем от этой новости остаётся только одно -- испытать всеобщий оргазм...
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Париж маленькая Иецава59 минут назад
А что не напишут сколько голов женского пола в Латвии пользуются французской косметикой фирмы Loreal? Про Actimel, Danone, Tefal и тд смысла нет продолжать.
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