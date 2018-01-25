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На реконструкцию фасада здания Министерства экономики нужен по крайней мере миллион евро, но сейчас на эти цели в бюджете предусмотрены всего 149 тысяч евро, сообщили в госагентстве Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Как пишет nra.lv, в условиях недостаточного финансирования временным решением могут быть соглашения VNĪ с госучреждениями, согласно которым пользователи зданий берут на себя заботу о них в соответствии с доступным финансированием, пояснили в агентстве.

Чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, необходимо завершить начатую в 2006 году централизацию государственной недвижимости, а арендная плата должна быть такова, чтобы была возможность создавать накопления на регулярное содержание зданий, сказал председатель правления VNĪ Роналд Нейманис.

Он напомнил, что здание Минэкономики входит в программу масштабных перемен "100 адресов к столетию Латвийского государства".

“Цель “100 адресов к столетию Латвийского государства” - выявить и предотвратить проблемы на уже реализованных объектах, реализовать строительные проекты так, чтобы ими можно было гордиться и через сто лет, и управлять государственной собственностью таким образом, чтобы общество было довольно работой VNĪ”, - представил цели программы Р. Нейманис.

По его словам, эти 100 адресов являются культурно-историческим наследием народа - и уже имеющимся, и еще только создающимся. Это главные объекты госуправления, инфраструктура, которая важна для населения и национальной безопасности, другие общественно значимые здания.

До 31 марта текущего года агентство в сотрудничестве с Минфином должно подать Госканцелярии сообщение о возможностях получения финансирования от арендной платы. VNĪ делает все возможное, чтобы поддерживать государственную недвижимость в надлежащем состоянии. В зависимости от состояния она может быть сдана в аренду, продана, снесена либо реконструирована, сказал Нейманис.

Как сообщалось, комиссия Рижской думы квалифицировала здание Минэкономики на ул. Бривибас, 55 как пришедшее в упадок и применила к нему повышенную ставку налога на недвижимость.

Фото: wikimapia.org