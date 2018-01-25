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Отчаявшаяся мать ребенка с инвалидностью Сармите написала открытое письмо министру благосостояния Янису Рейерсу. Как пишет nra.lv, женщина задается вопросом, можно ли выжить на 350 евро в месяц.

"Я хочу, чтобы вы были проинформированы о детях с особыми потребностями. О том, что происходит, когда они достигают совершеннолетия! Это письмо адресуется также и Министерству благосостояния!" - написала Сармите из Смилтене.

"Скажите, пожалуйста, как выжить на 352 евро? Я мать двоих детей. Патрику 18, он инвалид с рождения, диагноз: глухота, слепота, тяжелое повреждение мозга, гидроцефалия, аутизм, умственная отсталость, целиакия, эпилепсия, деформация костной ткани и т. д. Второй ребенок учится в третьем классе.

Детей воспитываю одна, нет возможности дополнительно идти работать, так как Патриком надо смотреть 24 часа в сутки. Я честно выполняю свои материнские обязанности. Мой ребенок заслуживает того, чтобы жить в семье, где о нем заботятся.

Пишу это и плачу, потому что страна вышвырнула меня на дорогу, пособие больше не полагается. Вам кажется, что восемнадцатилетние больше не едят? Но вы же едите, ваши дети едят.

Я получаю: пособие по нетрудоспособности + пособие по уходу 352 евро + 56,90 евро пособие на ребенка. На коммунальные трачу 127 евро, 34,60 - на электричество, 10 - на газ, с июля будет аренда за муниципальную квартиру - примерно 60,69 евро. И интернет с телевидением.

Стыдно за государство, которое оставляет после 18-ти лет на "минималке", чтобы прикончить человека. Правительство, перестаньте воровать и начните работать на благо народа! Знаю, что этого не произойдет, но надеюсь и желаю всем тяжелобольным комфортной и достойной жизни", - пишет женщина.