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В конце января и начале февраля Латвию ожидают постоянные осадки, причем на востоке страны снег будет идти чаще, чем дождь. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, может образоваться самый большой за нынешнюю зиму снежный покров - до 30 сантиметров толщиной.

Наиболее вероятно столь большое количество снега на Видземской и Алуксненской возвышенностях.

Последняя неделя января в Латвии пройдет под аккомпанемент сильного дождя, снега и порывистого ветра, сообщает прогноз Global Forecast System.

В пятницу через Латвию пройдет фронт осадков, который принесет затяжные дожди. Возможен и снег. В Латгале температура будет порядка 0 градусов, в Курземе - до +4.

В свою очередь, 28-31 января территорию Латвии пересекут три циклона, и каждый из них принесет сильные осадки и порывистый ветер.