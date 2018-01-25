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Проводы фотохудожника Вильгельма Михайловского состоятся в субботу, 27 января. Как сообщила дочь фотографа Юлия Михайловская, он будет похоронен на рижском кладбище Плявниеки.

"Спасибо дорогие близкие и далекие люди, ваша поддержка неоценима! Проводы Вильгельма Михайловского состоятся в субботу, 27 января на рижском кладбище Плявниеки (Pļavnieku kapi) на улице Лубанас. Церемония начнется в 13:00 в каплице (на схеме №1) у главного входа, или можно подъехать непосредственно к месту захоронения в 13:20 (№2)", - пишет она.

Напомним, 23 января ушел из жизни известный латвийский фотограф, фотохудожник Вильгельм Михайловский. Ему было 75 лет.

Работы Вильгельма Михайловского всегда становились ярким событием в жизни Латвии, его выставки посещали как высокопоставленные политики, артисты, бизнесмены, так и обычные жители Латвии.

Вильгельм Михайловский начал заниматься фотографией с 1969 года. Он работал фотографом в различных журналах и газетах Латвии, хорошо известен своими циклами «Портреты», «Приглашение на казнь», «Фотография Non-stop» и фотоальбомами «Откровение», «Дань Риге», «Лицо эпохи» и многими другими.

Вильгельм Михайловский вместе с режиссёром Герцем Франком работал над документальным фильмом «Высший суд». Был лауреатом Государственной премии Латвийской ССР, а в 2010 году награжден Орденом Трех Звезд.

Коллектив компании Mix Media Group выражает самые глубокие соболезнования нашим коллегам, Юлии и Вильгельму Михайловским, детям покойного, а также всем родным и близким Вильгельма Михайловского.