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Предлагаемые сейчас Министерством сообщения правила, регулирующие перевозки пассажиров частными персонами, не соответствуют принятому Сеймом закону об автоперевозках. Платформа по вызову такси Taxify может покинуть латвийский рынок, если планируемая регулировка вступит в силу без изменений.

По словам главы Taxify Юриса Круминьша, частный водитель должен зарегистрировать свое предприятие и получить лицензию, а также платить налог.

"Новый проект с правилами предусматривает, что для занятия такой деятельностью нужно регистрировать предприятие, получить лицензию на предприятие и автомобиль. Также придется платить социальный налог, чтобы вообще получить такую лицензию, и все это составляет заметные затраты. В таком случае больше нет разницы между таксистом и услугой частного водителя, поэтому полностью исчезает смысл принятого закона", - заявил он.

Круминьш также указал, что согласно правилам, мобильная аппликация должна хранить данные в Латвии и предоставлять их Службе государственных доходов.

"Такая регулировка противозаконна и противоречит правилам защиты данных физических персон и коммерческой тайны. Если она не будет переделана под смысл закона, Taxify будет серьезно думать о том, чтобы покинуть Латвию. Прогнозирую, что и для любой другой мобильной платформы этот рынок будет не актуален", - отметил глава Taxify.

Напомним, большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз.

Фото: facebook.com