Taxify может уйти из Латвии (6)
Предлагаемые сейчас Министерством сообщения правила, регулирующие перевозки пассажиров частными персонами, не соответствуют принятому Сеймом закону об автоперевозках. Платформа по вызову такси Taxify может покинуть латвийский рынок, если планируемая регулировка вступит в силу без изменений.
По словам главы Taxify Юриса Круминьша, частный водитель должен зарегистрировать свое предприятие и получить лицензию, а также платить налог.
"Новый проект с правилами предусматривает, что для занятия такой деятельностью нужно регистрировать предприятие, получить лицензию на предприятие и автомобиль. Также придется платить социальный налог, чтобы вообще получить такую лицензию, и все это составляет заметные затраты. В таком случае больше нет разницы между таксистом и услугой частного водителя, поэтому полностью исчезает смысл принятого закона", - заявил он.
Круминьш также указал, что согласно правилам, мобильная аппликация должна хранить данные в Латвии и предоставлять их Службе государственных доходов.
"Такая регулировка противозаконна и противоречит правилам защиты данных физических персон и коммерческой тайны. Если она не будет переделана под смысл закона, Taxify будет серьезно думать о том, чтобы покинуть Латвию. Прогнозирую, что и для любой другой мобильной платформы этот рынок будет не актуален", - отметил глава Taxify.
Напомним, большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз.
Фото: facebook.com
У нас школы и больницы закрываются, всем пох, а тут ТАКСИ!!! Все так и выйдут протестовать, ха