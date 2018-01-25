Taxify может уйти из Латвии (6)

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Общество | 25 января 2018 года, 12:36

Предлагаемые сейчас Министерством сообщения правила, регулирующие перевозки пассажиров частными персонами, не соответствуют принятому Сеймом закону об автоперевозках. Платформа по вызову такси Taxify может покинуть латвийский рынок, если планируемая регулировка вступит в силу без изменений.

По словам главы Taxify Юриса Круминьша, частный водитель должен зарегистрировать свое предприятие и получить лицензию, а также платить налог.

"Новый проект с правилами предусматривает, что для занятия такой деятельностью нужно регистрировать предприятие, получить лицензию на предприятие и автомобиль. Также придется платить социальный налог, чтобы вообще получить такую лицензию, и все это составляет заметные затраты. В таком случае больше нет разницы между таксистом и услугой частного водителя, поэтому полностью исчезает смысл принятого закона", - заявил он.

Круминьш также указал, что согласно правилам, мобильная аппликация должна хранить данные в Латвии и предоставлять их Службе государственных доходов.

"Такая регулировка противозаконна и противоречит правилам защиты данных физических персон и коммерческой тайны. Если она не будет переделана под смысл закона, Taxify будет серьезно думать о том, чтобы покинуть Латвию. Прогнозирую, что и для любой другой мобильной платформы этот рынок будет не актуален", - отметил глава Taxify.

Напомним, большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз.

Фото: facebook.com

Комментарии 6
www1 час назад
Картина маслом. Таксисты перевелись, и нет их больше:))) Не смешите меня.
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Вова1 час назад
Пофииииииг, таксисты это ничто и никто для общества, часто связаны с криминалом, средство передвижения для бухариков. Ну уйдут, никто жалеть не будет.

У нас школы и больницы закрываются, всем пох, а тут ТАКСИ!!! Все так и выйдут протестовать, ха
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с 1 января1 час назад
взвинтили цены на всю коммуналку навсегда, а цены на такси били подняты на 12-14 часов и были нормальными для новогодней ночи, просто идёт заказ от конкретных фирм, по каким ценам возит айрбалтик вам кошелёк не давит, кругом сплошной беспредел
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