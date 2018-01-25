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Министерство обороны планирует в период с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро, сообщили агентству ЛETA в министерской пресс-службе.

В 2018 году, как и в 2017 году, самые большие инвестиции запланированы в Адажскую военную базу. Они составят 60% всей суммы инвестиций, предусмотренных для развития военной инфраструктуры.

Инвестиции запланированы также в авиабазу Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде, где в этом году начнется строительство новой казармы.

Развитие баз Земессардзе будет происходить за счет расширения имеющейся и новой недвижимости. В следующие четыре года Минобороны планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз для батальонов Земессардзе: в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

Для укрепления безопасности планируется в ближайшие пять лет создать военную базу НВС также в Лузнаве Резекненского края.

В ближайшие четыре года будет продолжено развитие полигонов и стрельбищ. Кроме Адажского, финансирование получат два региональных полигона НВС - в Алуксненском и Даугавпилсском краях, а также один специализированный полигон в Скрунде.

В прошлом году на развитие военной инфраструктуры было выделено 57,2 млн евро.

Существенный вклад в военную инфраструктуру Латвии вносят также НАТО и США, отмечает Минобороны.

Ранее сообщалось, что на расширение Адажского полигона Минобороны планирует потратить 10 615 евро.

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