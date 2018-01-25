Более трети латвийских водителей превышают скорость (+ОПРОС) (5)
В Латвии более чем 30% автоводителей регулярно превышают разрешенную скорость движения и снижают ее только перед фоторадарами. Об этом свидетельствует проведенный в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств опрос, пишет nra.lv .
Также, согласно данным опроса, 34,4% автоводителей не знают, что за участие в дорожном движении без обязательного страхового полиса и техосмотра, фоторадары и полиция могут штрафовать нарушителей многократно за сутки.
Во время исследования выяснилось, что 19% водителей вовсе не проинформированы о том, что фоторадары и экипаж полиции могут проверить не только скорость движения, но и срок годности OCTA. 21,6% респондентов не знают, что с помощью фоторадаров проверяется техосмотр.
Напомним, с 22 января по 4 февраля Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией осуществят социальную кампанию, цель которой — объяснить обществу необходимость своевременного прохождения техосмотра и приобретения полиса ОСТА, а также уменьшение числа тех автоводителей, которые не покупают ОСТА или пропускают сроки прохождения техосмотра.
Фото: flickr.com
Как правило у него отсутвует боковое зрение, а главное - здравый смысл.
Такой водитель это наиболе опасный учасник движения, точно также как и безмозглый лихач или пьяный безмозглый лихач, который ну просто не способен предвидеть синуацию