Общество |

В Латвии более чем 30% автоводителей регулярно превышают разрешенную скорость движения и снижают ее только перед фоторадарами. Об этом свидетельствует проведенный в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств опрос, пишет nra.lv .

Также, согласно данным опроса, 34,4% автоводителей не знают, что за участие в дорожном движении без обязательного страхового полиса и техосмотра, фоторадары и полиция могут штрафовать нарушителей многократно за сутки.

Во время исследования выяснилось, что 19% водителей вовсе не проинформированы о том, что фоторадары и экипаж полиции могут проверить не только скорость движения, но и срок годности OCTA. 21,6% респондентов не знают, что с помощью фоторадаров проверяется техосмотр.

Напомним, с 22 января по 4 февраля Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией осуществят социальную кампанию, цель которой — объяснить обществу необходимость своевременного прохождения техосмотра и приобретения полиса ОСТА, а также уменьшение числа тех автоводителей, которые не покупают ОСТА или пропускают сроки прохождения техосмотра.

Фото: flickr.com