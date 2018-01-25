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Чем больше средств отводится на финансирование обороны, тем сильнее становятся Национальные вооруженные силы (НВС). Такое мнение высказал президент Латвии Раймонд Вейонис при встрече с командиром НВС Леонидом Калниньшем.

"При увеличении финансирования отрасли обороны, наша армия становится сильнее и у Латвии появляется больше возможностей для самообороны", - указал он.

Во время встречи было оговорено введение исполнение плана по развитию НВС с 2016 по 2028 год, взяв во внимание увеличение бюджета обороны до 2% от ВВП.

Также президент был ознакомлен с тактикой по развитию боев и реакции Земессардзе, а также по осуществлению гражданского и патриотического воспитания в Яунсардзе, школах и высших учебных заведениях.

Одной из существенных целей для отрасли в 2018 году будет повышение готовности НВС к борьбе, продолжая обучение персонала, закупку техники и экиперовки, а также развитие военных баз.

По словам Вейониса, важным заданием для Латвии является обеспечить поддержку размещенным здесь многонациональным силам НАТО.

С 20 августа по 2 сентября этого года по всей территории страны пройдут самые крупные военные учения, организованные Минобороны и НВС Namejs 2018. В них примут участие не только латвийские военные и члены Земессардзе, но и резервные солдаты, а также персонал Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует в период с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро.

Фото: flickr.com