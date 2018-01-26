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Эпидемия гриппа в Латвии может начаться в течение трех-четырех недель, ее интенсивность может быть ниже, чем в прошлом сезоне, считает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ). К сожалению, один пациент в этом году уже умер от вызванных гриппом осложнений, пишет Diena.

Медики призывают вакцинироваться. По данным мониторинга ЦКПЗ, на прошлой неделе заболеваемость гриппом возросла на 88% - зарегистрировано 13,7 случая заболевания на 100 тыс. жителей. На прошлой неделе больные гриппом были зарегистрированы в Риге, Юрмале, Вентспилсе, Гулбене, Даугавпилсе и Лиепае.

Больше всего гриппом болеют дети до 14 лет. Госпитализировано 10 больных гриппом и четыре пациента с пневмонией после гриппа.

Фото: Flickr