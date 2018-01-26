По подозрению в шпионаже задержан Латвиец (2)

фото

Общество | 26 января 2018 года, 10:15

Полиция безопасности (ПБ) задержала гражданина Латвии, который подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. Суд выдал санкцию на его арест.

Задержание подозреваемого и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря прошлого года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.

Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ не дает более подробных комментариев.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Патриот 5 минут назад
Всю бы Латвию продал, со всеми патрахами! Дайте такую возможность!!!!!!!!!!!!!
1
Ответить
rty3 минуты назад
Aptauja. Par kuru partiju balsosi saeimas vēlēšanās. http://poll.fm/5wr5j
Ответить