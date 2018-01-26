По подозрению в шпионаже задержан Латвиец (2)
Общество | 26 января 2018 года, 10:15
Полиция безопасности (ПБ) задержала гражданина Латвии, который подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. Суд выдал санкцию на его арест.
Задержание подозреваемого и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря прошлого года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.
Помимо шпионажа, задержанный подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ не дает более подробных комментариев.
Фото: pixabay.com
Всю бы Латвию продал, со всеми патрахами! Дайте такую возможность!!!!!!!!!!!!!
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