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Ночью 23 января на российской автодороге "Южный обход" в Свердловской области сломался грузовик с латвийскими номерами. Сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие дорогу, предложили свою помощь мужчинам, но те отказались, сказав, что сами справятся с поломкой.

Дорожные полицейские решили оставить шоферам номер телефона дежурной части ГИБДД.

В этот же день, спустя несколько часов, наряд Дорожно-патрульной службы снова подъехал к водителям из Латвии. Печь в их автомашине не работала, грузовик по-прежнему не запускался, как выяснилось, перемерзла топливная система.

Водитель и его сменщик, которые были в легкой одежде, начали замерзать. Инспекторы ДПС отогрели латвийцев в патрульной автомашине.

Также полицейские связались с местной фирмой "Оника", руководители которой согласились отбуксировать грузовик в теплый бокс и помочь с ремонтом.

Уже около полуночи грузовик из Латвии в сопровождении наряда ДПС отбуксировали на территорию фирмы.

Источник: kamensk-uralskiy.ru

Фото: omskinform.ru