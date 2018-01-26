Зарплата главы больницы Gaiļezers увеличилась до 8000 евро (7)

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Общество | 26 января 2018 года, 12:23

Зарплата нового руководителя Рижской Восточной клинической университетской больницы Иманта Паэглитиса составляет 8000 евро до уплаты налогов - это почти в два раза больше, чем зарплата его предшественника, пишет Latvijas Avīze.

Как заявил заместитель руководителя Межведомственного координационного центра Владислав Весперис, при назначении нового руководителя зарплата не должна так сильно повышаться.

"Нужно смотреть, не нарушены ли в данном случае правила Кабинета министров, которые предусматривают, что с 2017 года при пересмотре размера оплаты труда членов правлений и советов прирост по сравнению с предыдущим годом не должен превышать 25%", - сказал представитель учреждения.

Между тем, госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш заявил, что министерство действовало в рамках законодательства, кроме того, благодаря такому размеру предложенной зарплаты удалось найти соответствующих кандидатов на должность руководителя этой крупнейшей больницы.

Фото: flickr/Dāvis Kļaviņš

Комментарии 7
Стыдно53 минуты назад
Такие зарплаты, себе выписывать и кричать, что они очень маленькие, при полной недоступности медицины для населения!
2
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Elena Borisova57 минут назад
И не стыдно такое писать???
3
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больной12 минут назад
мне кажется это беспредел, очень согласен что врачам надо платить достойные зарплаты, но по сути руководитель больницы это просто администратор, тогда не понятно почему у президента зарплата 5000 евро, у него руководимый коллектив побольше, так же интересно всем врачам также увеличили зарплаты в два раза, медсёстрам и санитаркам, и теперь у больных не будут просить на бедность за сделанную операцию?
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