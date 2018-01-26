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25 января работник Рижской муниципальной полиции, находившийся возле одного из учебных заведений Латгальского предместья, заметил обеспокоенного школьника без верхней одежды, пишет riga.lv.

В ходе разговора полицейский выяснил, что ученик пытался сбежать с уроков, выпрыгнув из окна второго этажа.

Мальчика осмотрела школьная медсестра и не обнаружила никаких травм после падения.

Руководство школы связалось с матерью ученика. О случившемся с ней была проведена беседа превентивного характера.

Фото: glowindows.com