В Риге школьник сбежал с уроков, выпрыгнув со второго этажа (3)

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Общество | 26 января 2018 года, 17:37

25 января работник Рижской муниципальной полиции, находившийся возле одного из учебных заведений Латгальского предместья, заметил обеспокоенного школьника без верхней одежды, пишет riga.lv.

В ходе разговора полицейский выяснил, что ученик пытался сбежать с уроков, выпрыгнув из окна второго этажа.

Мальчика осмотрела школьная медсестра и не обнаружила никаких травм после падения.

Руководство школы связалось с матерью ученика. О случившемся с ней была проведена беседа превентивного характера.

Фото: glowindows.com

Комментарии 3
РИГА 1 час назад
Толи еще будет ОЙ Ё ЁЙ !!! Работу надо провести с министерством образования .
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Noname40 минут назад
Угу сейчас Благодаря таким как Пабрикс,С Шадурскисом чувствую такое начнется,дети каждый день с уроков сбегать начнут,ибо понаберут на всю голову озабоченных националистов,которые(Лояльно относятся к государству)Будут там детей жизни учить,да и не дай бог если в одном классе будет полно национал озабоченных русофобов,вроде нашего Patriota)от таких не то что со второго этажа убежишь!
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Bite7 минут назад
Вот так новость...
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