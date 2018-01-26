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Русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) "Друг языка", пытаясь добиться его блокировки в "Google Play Store", пишет la.lv.

В соцсетях Twitter и Facebook появляется ряд записей с критикой приложения, где подчеркивается, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека, со ссылкой на портал press.lv, где помещена инструкция, как добиться блокировки приложения, пишет издание.

В социальных сетях уже появилось руководство на тему “Как забанить центр госязыка” в магазинах play.google.com.

"Покажем центру гос. языка, что не весь мир с ними. Идём на страницу с новостью, там две ссылки: для Android (https://play.google.com/store/apps/details…) и для IOS (IOS версии ещё нет, так что маководы могут пока не беспокоиться). Обязательно устанавливаем приложение (иначе не будет возможности оставить жалобу и отзыв), запускать его не надо, потом просто удалите. На странице приложения находим ссылку в самом низу: "Пожаловаться" (Flag as inappropriate), жмём и пишем о том, что приложение способствует политике апартеида, проводимой Латвией в отношении национальных меньшинств. Также не забываем оставлять оценку (1) и комментарий к приложению. В комментарии можно писать точно то же самое, что и в жалобе. Забаним эту мерзкую контору в маркетах раз и навсегда”, — пишут противники языковой новинки.

По информации Google Play Store, новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка - 1,3 звездочки из 5.

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение "Друг языка", с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.

Фото: twitter.com