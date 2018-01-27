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В поле зрения Полиции безопасности (ПБ) находятся и те латвийские подданные, которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на украинской стороне.

Как сообщили в Полиции безопасности, учреждение интересуется всеми, кто, не будучи военными, участвует в вооруженных конфликтах вне территории Латвии, потому что такие случаи создают риск безопасности для государства и общества.

Напомним, Сейм несколько лет назад принял поправки, предусматривающие уголовную ответственность за участие в иностранных военных конфликтах, направленных против территориальной целостности или политической независимости государств. По данной статье начато несколько уголовных процессов.

Имеющаяся в распоряжении ПБ информация не свидетельствует о том, что украинская сторона нарушает международное право, и оснований для возбуждения уголовных процессов против тех, кто воюет на украинской стороне, пока не было. ПБ не комментирует, сколько латвийцев воюет на стороне Украины.

Пока что среди тех, кто воюет против Украины, задержать удалось только жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Суд первой инстанции его оправдал, прокуратура подала протест, и Скрипник был снова задержан за повторную попытку участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Остальные объявлены в розыск.

Фото: facebook.com/Министерство обороны Украины