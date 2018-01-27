Спецслужбы следят за латвийцами, воюющими на стороне Украины (4)

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Общество | 27 января 2018 года, 11:43

В поле зрения Полиции безопасности (ПБ) находятся и те латвийские подданные, которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на украинской стороне.

Как сообщили в Полиции безопасности, учреждение интересуется всеми, кто, не будучи военными, участвует в вооруженных конфликтах вне территории Латвии, потому что такие случаи создают риск безопасности государства и общества.

Напомним, Сейм несколько лет назад принял поправки, предусматривающие уголовную ответственность за участие в иностранных военных конфликтах, направленных против территориальной целостности или политической независимости государств. По данной статье начато несколько уголовных процессов.

Имеющаяся в распоряжении ПБ информация не свидетельствует о том, что украинская сторона нарушает международное право, и оснований для возбуждения уголовных процессов против тех, кто воюет на украинской стороне, пока не было. ПБ не комментирует, сколько латвийцев воюет на стороне Украины.

Пока что среди тех, кто воюет против Украины, задержать удалось только жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Суд первой инстанции его оправдал, прокуратура подала протест, и Скрипник был снова задержан за повторную попытку участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Остальные объявлены в розыск.

Фото: facebook.com/Министерство обороны Украины

Комментарии 4
Пацифист40 минут назад
Потому что на какой бы стороне кто-либо не участвовал в военном конфликте, он вернётся с поехавшей кукушкой и историей убийства людей, именно поэтому вся военщина должна находиться подальше от гражданского населения и со своих баз из в город выпускать нельзя - люди с поломанной психикой.
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Светлана16 минут назад
Интересуется всеми одинаково, но относится к ним по разному. Что-то не слышно судебных процессов над теми, кто воюет на стороне украинских карателей.
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Garik8 минут назад
Потому, что они воюют ЗА территориальную целостность. Поправка то Саэмы "против". Кто за Парашистого еще и орден дадут.
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