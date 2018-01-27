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В елгавском торговом центре Pilsētas Pasāža, где неоднократно возникали технические проблемы, сейчас меняют плитку и проводится углубленное техническое обследование, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказала специалист по маркетингу владельца здания ООО "Marno J" Зане Мелдрая, в прошлом и в этом году в торговом центре несколько раз отделялась напольная плитка, и, по словам Мелдраи, причина этого - в неправильной технологии укладки.

"Со сдачи торгового центра в эксплуатацию прошло 12 лет, и клей утратил свои качества. Владелец здания на прошлой неделе начал накладывать дополнительные деформационные швы и менять плитку в отдельных зонах, чтобы она больше не отделялась. Работы выполняются постепенно, чтобы не создавать неудобств посетителям и арендаторам", - сказала Мелдрая.

В 2017 году Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) обязало ООО Marno J провести проверку отдельных узлов здания и вести мониторинг трещин. Также заказаны проверки несущей способности перекрытий, разработано решение по укреплению конструкций крыши.

Во вторник, 23 января торговый центр вновь был закрыт для посетителей по техническим причинам. Как ранее сообщила представитель ГБКС Элина Корба, в торговом центре вновь отделились напольные плитки на первом этаже. Планировалось, что специалисты бюро прибудут в Елгаву, чтобы осмотреть повреждения.

Фото: jelgavasvestnesis.lv