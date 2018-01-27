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Пенсионерке и инвалиду второй группы Дзинтре Персидске пришлось ночью, в мороз -6 градусов пешком добираться до дома из Рижской восточной больницы, поскольку остаться в медучреждении, чтобы дождаться первого транспорта, ей не разрешили. Однако в больнице это отрицают, сообщает программа "Сегодня вечером" на телеканале LTV7.

Как сообщает передача, в филиал "Бикерниеки" Рижской восточной больницы пенсионерку доставили с травмой глаза, а выписали полпервого ночи. Общественный транспорт больше не ходил, а на такси у женщины денег не было. Ее дом находится в 4,5 километрах от больнице, однако остаться до утра хотя бы на стуле в коридоре, по словам женщины, ей не разрешили.

"Я сильно не настаивала, зная, что происходит с такими, как я. Я стиснула зубы и ушла. Пришла домой к утру и сильно замерзла. Пыталась отогреться под лампой. Это непростительно, так издеваться над человеком. Они знали о том, что у меня недавно был инсульт", - рассказала Дзинтра.

Кроме недавнего инсульта, женщина перенесла еще три мерцательные аритмии. Она подчеркнула, что подобное отношение к больным – недопустимо.

"Я хочу найти юриста, который бы мне помог. Я буду подавать прошение в суд, чтобы больницы начали думать. Потому что прошлое полно таких историй. Около больницы имени Страдиня как-то нашли мёртвого человека после того, как его выгнали. Я не могу молчать. Я не могу описать то, что я пережила. Как можно в -6 градусов выгнать человека на улицу? Я плохо хожу, меня постоянно тянуло в правую сторону и я падала", - указала Дзинтра.

Тем временем в Восточной больнице после жалобы начали проверку и все сотрудники, которые работали в ту ночь, написали объяснительные. Как рассказала представитель больницы Айя Лиетиня, пациентке предложили вызвать такси, однако она отказалась, сказав, что у нее нет денег. Тогда ей предложили воспользоваться дежурным транспортом больницы.

Как отмечают в больнице, дежурный транспорт, конечно, тоже не бесплатный, однако, по словам глазного врача, дежурная медсестра и специалист по обслуживанию клиентов также предложили пациентке и другие варианты.

"Как говорят медики, никто ее на улицу не выбрасывал. Ей даже предлагали одеяло, предлагали отвезти ее в больницу "Гайльезерс", где есть место, где можно остаться", - утверждает представитель больницы Айя Лиетиня.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения в такое развитие событий тоже не верят. Как указал представитель министерства Оскарс Шнейдерс, медучреждения всегда стараются идти навстречу пациентам.

"Лечебные заведения стараются идти навстречу пациентам, которые не могут оплатить счёт сразу. Ситуации бывают разные, может просто не быть денег с собой. Поэтому больницы предлагают пациентам оплатить счета позже. Сервис можно улучшить всегда, но смотря на общую ситуацию, можно сказать, что пациенты всегда могут договориться с персоналом и найти подходящее решение", - рассказал Шнейдерс.

Однако, как отмечает передача, тот факт, что пенсионерка 1947 года рождения и инвалид второй группы с нарушением речи и движения действительно пошла домой пешком, никто не отрицает.

Фото: pixabay.com