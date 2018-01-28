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Утром в воскресенье в Курземене начнется дождь и мокрый снег, а днем осадки ожидаются по всей Латвии, прогнозируют синоптики. Об этом пишет Skaties.lv .

Больше всего дождей пройдет в Курземе, в восточных областях страны пройдет сильный снегопад, где покров снега вырастет на 3-7 сантиметров. С утра и днем южный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, поэтому в восточной части Латвии также ожидается метель. В Курземе ветер будет западный, порывами до 15-18 метров в секунду на морском побережье.

Минимальная температура воздуха составит -2..+2 градуса, однако днем она повысится до 0..+5 градусов.

Фото: pexels.com