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В сегменте торговых центров характерной тенденцией прошлого года стало расширение, говорится в обзоре компании по недвижимости Ober Haus.

В прошлом году началось и продолжалось расширение Аlfa и Origo, строятся Akropole и IKEA. Важным событием стал уход торговой сети Prisma из Латвии и борьба между Rimi и Maxima за освободившиеся площади. Также близится приход в Латвию торговой сети Lidl, о чем свидетельствует покупка земельных участков.

На улицах открылось много новых заведений общественного питания. В хороших местах с потоком людей новые арендаторы появляются быстро, но доля свободных помещений на рынке по-прежнему велика.

В четвертом квартале прошлого года средняя арендная плата за малые торговые площади (до 100 кв.м) в активном центре составляла от 10 до 30 евро за кв.м, в отдельных местах до 35 евро.

В Вецриге аренда малых торговых площадей стоит от 25 до 50 евро за кв.м в месяц, в менее активных местах дальше от центра города - от 6 до 17 евро. Ремонт одной из самых активных торговых улиц Риги - ул. Кр. Барона - завершен, и на этой улице прогнозируется спрос на торговые помещения и рост арендной платы, говорится в обзоре.

Фото: flickr.com