Уровень воды в Даугаве у Даугавпилса и Плявиняс продолжает расти
Общество | 28 января 2018 года, 12:44
Уровень воды в Даугаве на промежутке от Даугавпилса до Плявиняс повышается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Об этом пишет nra.lv .
Также уровень воды продолжает расти в Лиелупе, уже вчера был превышен уровень паводкового затопления.
Сегодня утром лед поднялся около Межотне и Стальгене, возможно движение льда, информируют метеорологи.
Ранее сообщалось, что в зоне риска затопления в Плявиняс находятся 92 здания.
Фото: twitter.com