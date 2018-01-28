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Уровень воды в Даугаве на промежутке от Даугавпилса до Плявиняс повышается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Об этом пишет nra.lv .

Также уровень воды продолжает расти в Лиелупе, уже вчера был превышен уровень паводкового затопления.

Сегодня утром лед поднялся около Межотне и Стальгене, возможно движение льда, информируют метеорологи.

Ранее сообщалось, что в зоне риска затопления в Плявиняс находятся 92 здания.

Фото: twitter.com