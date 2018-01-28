Синоптики обещают мороз до -20 градусов на следующей неделе (9)

фото

Общество | 28 января 2018 года, 13:23

В начале февраля в Латвию с севера придет холодный воздух, на всей территории страны ожидаются мороз и снег, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник, 29 января, продолжится дождь, на востоке страны будет идти снег. Во второй половине дня в Курземе и Земгале придет с юго-запада следующая зона осадков с дождем и мокрым снегом. Следующий циклон придет в Латвию в ночь на четверг.

Прогнозируется, что в пятницу по всей Латвии установится мороз. Один сценарий предусматривает, что при ясном небе он местами может усилится до -20 градусов, а другой - приход новых циклонов с возможной оттепелью.

Глубина снежного покрова в первой половине февраля местами может превысить 10 см, на востоке достичь 30 см.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
мда3 часа назад
збс сценарии. я так же умею, хотя нет, точности в моих побольше будет.
Ответить
k27 минут назад
Da eto ze basnopisci))Veri im net!!
Ответить
NIGA29 минут назад
Если не будет холодно, значит будет тепло. Супер- получите зарплату!
Ответить