KNAB проверит выплату Рижской думой 46 млн евро различным обществам (17)
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку по факту выплаты Рижской думой 45,8 млн евро различным обществам и фондам, сообщает Latvijas avīze.
Как сообщила пресс-секретарь KNAB Лаура Душа, бюро запросило у Рижской думы информацию, а затем решит вопрос о дальнейших действиях в связи с предположительно противоправным расходованием средств.
За неполных два года Рижская дума выплатила обществам и фондам 45,85 млн евро, свидетельствует отчет, подготовленный самоуправлением по запросу портала pietiek.com.
Деньги перечислены на выполнение функций, делегированных самоуправлением, например, участие в программе сохранения памятников культуры, дошкольное обучение, социальные услуги и др.
Средства от Рижской думы получили 1104 общества и фонда. Внимание общественности привлекло то, что среди этих организаций оказались "Латвийский клуб веселых и находчивых" и "Комитет юмора". За пять лет они получили соответственно 182 570 евро и 102 000 евро.
Фото: pixabay.com
Памятники не нужны. Всё направить за зарплаты госаппарату.
Общественную деятельность всернуть как не нужную.
Деньги отправить на поддержание обороноспособности.
Кипучую работа надо...
Или получили заказ!???
Кpуговая поpука мажет, как копоть.
Я беpу чью-то pуку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
Наутилус Пампилус - Круговая порука -