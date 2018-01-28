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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку по факту выплаты Рижской думой 45,8 млн евро различным обществам и фондам, сообщает Latvijas avīze.

Как сообщила пресс-секретарь KNAB Лаура Душа, бюро запросило у Рижской думы информацию, а затем решит вопрос о дальнейших действиях в связи с предположительно противоправным расходованием средств.

За неполных два года Рижская дума выплатила обществам и фондам 45,85 млн евро, свидетельствует отчет, подготовленный самоуправлением по запросу портала pietiek.com.

Деньги перечислены на выполнение функций, делегированных самоуправлением, например, участие в программе сохранения памятников культуры, дошкольное обучение, социальные услуги и др.

Средства от Рижской думы получили 1104 общества и фонда. Внимание общественности привлекло то, что среди этих организаций оказались "Латвийский клуб веселых и находчивых" и "Комитет юмора". За пять лет они получили соответственно 182 570 евро и 102 000 евро.

Фото: pixabay.com