Из-за погодных условий в Латгале и Видземе затруднено дорожное движение
Из-за продолжающегося снегопада в центральной и восточной частях Латвии затруднено дорожное движение, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Около 15:00, из-за снега и обледенения движение затруднено на рижских окружных дорогах и на всех автотрассах государственного значения в окрестностях столицы.
На Вентспилсском шоссе движение затруденено до Кемерского национального парка, на Лиепайском шоссе - до перекрестка Апшупе, на Елгавском - до литовской границы, на Баусском шоссе - до Иецавы, на Даугавпилсском шоссе - до Плявиняс, на Сигулдском - до Аугшлигатне. Также движение затруднено на Валмиерском шоссе до Брасловского моста, а на Таллинском шоссе - до границы Эстонии.
В Латгале затруднено дорожное движение на даугавпилсских окружных дорогах и дорогах государственного значения вокруг Даугавпилса. Похожая ситуация наблюдается на дорогах регионального значения в районе Мадоны и Гулбене.
Самые благоприятные дорожные условия сейчас в Курземе и Земгале. Скользкие промежутки дорог обрабатываются специальными материалами против скольжения.
Фото: twitter.com