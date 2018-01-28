Общество |

Из-за продолжающегося снегопада в центральной и восточной частях Латвии затруднено дорожное движение, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Около 15:00, из-за снега и обледенения движение затруднено на рижских окружных дорогах и на всех автотрассах государственного значения в окрестностях столицы.

На Вентспилсском шоссе движение затруденено до Кемерского национального парка, на Лиепайском шоссе - до перекрестка Апшупе, на Елгавском - до литовской границы, на Баусском шоссе - до Иецавы, на Даугавпилсском шоссе - до Плявиняс, на Сигулдском - до Аугшлигатне. Также движение затруднено на Валмиерском шоссе до Брасловского моста, а на Таллинском шоссе - до границы Эстонии.

В Латгале затруднено дорожное движение на даугавпилсских окружных дорогах и дорогах государственного значения вокруг Даугавпилса. Похожая ситуация наблюдается на дорогах регионального значения в районе Мадоны и Гулбене.

Самые благоприятные дорожные условия сейчас в Курземе и Земгале. Скользкие промежутки дорог обрабатываются специальными материалами против скольжения.

Фото: twitter.com