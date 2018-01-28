Агенскалнский рынок перейдет под руководство Рижской думы (2)

фото

Общество | 28 января 2018 года, 16:20

5 февраля департамент собственности Рижской думы официально расторгнет договор об аренде Агенскалнского рынка с Rīgas Centrāltirgus (RCT), и рынок перейдет под руководство Рижской думы, сказал агентству ЛЕТА руководитель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

По его словам, договор расторгается "спокойно и без конфликтов".

"В целом у меня против деятельности RCT никаких претензий нет. Вопрос об Агенскалнском рынке уже решается некоторое время, и прекращение договора с предприятием не является неожиданностью", - сказал Буров.

Председатель правления RCT Артис Друвениекс заявил, что принимает и уважает решение депутатов.

Затем Рижская дума проведет конкурс на право аренды Агенскалнского рынка на 30 лет. Новый инвестор должен будет реконструировать рынок за 3,5 года.

Напомним, ранее вице-мэр Риги Андрис Америкс заявил, что Агенскалнский рынок будет сохранен и будет соответствовать его исторической функции.

Фото: flickr.com

Комментарии 2
Alex18 минут назад
Что-то некрасивое происходит ,но что не пойму ...
Ответить
*****8 минут назад
Рижская Дума спасла Первую городскую больницу, спасёт и рынок . В любом случае рынок давно нуждается в какой то реконструкции . Может быть потом он не будет притягивать к себе столько бомжей и пьюниц , а то сейчас там ходить особенно не хочется .
Ответить