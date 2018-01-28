Общество |

5 февраля департамент собственности Рижской думы официально расторгнет договор об аренде Агенскалнского рынка с Rīgas Centrāltirgus (RCT), и рынок перейдет под руководство Рижской думы, сказал агентству ЛЕТА руководитель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

По его словам, договор расторгается "спокойно и без конфликтов".

"В целом у меня против деятельности RCT никаких претензий нет. Вопрос об Агенскалнском рынке уже решается некоторое время, и прекращение договора с предприятием не является неожиданностью", - сказал Буров.

Председатель правления RCT Артис Друвениекс заявил, что принимает и уважает решение депутатов.

Затем Рижская дума проведет конкурс на право аренды Агенскалнского рынка на 30 лет. Новый инвестор должен будет реконструировать рынок за 3,5 года.

Напомним, ранее вице-мэр Риги Андрис Америкс заявил, что Агенскалнский рынок будет сохранен и будет соответствовать его исторической функции.

Фото: flickr.com