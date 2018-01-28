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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратит внимание на информацию о доме-корабле в Павилостском крае, но не располагает данными, которые свидетельствовали бы о признаках преступления в данном деле, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь KNAB Лаура Душа.

Бюро не располагает информацией о преступных действиях должностных лиц государственных органов, которые связаны с коррупцией, а также о несоблюдении должностных ограничений.

Если такая информация появится, KNAB проведет проверку. Предприниматель Аргод Лусиньш, владелец дома-корабля, обещает строение убрать и подчеркивает, что оно никогда не предназначалось для вод Павилосты. Об этом в среду сообщила передача "Панорама" на Латвийском телевидении.

Как пояснил Лусиньш, это такое же плавсредство, какие уже можно увидеть на Лиелупе в Юрмале. Дом на понтоне предприниматель построил, потому что хотел внедрить в Латвии что-то новое.

Место, куда будет доставлен дом-корабль, известно - понтон с постройкой будет доставлен туда по морю буксирами.

Между самоуправлением и предпринимателем уже начались переговоры о том, что постройка будет перемещена, но сроки, когда это произойдет, пока неизвестны.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис издал резолюцию, поручив Министерству окружающей среды и регионального развития в течение двух недель разобраться с ситуацией и выступить с предложениями, что делать с домом-кораблем на берегу моря в Павилостском крае. Премьер также заявил, что дом-корабль, построенный на морском побережье в Павилостском крае, Саковской волости, скорее всего придется снести или спустить на воду.

Фото: Skaties.lv