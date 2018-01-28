Уровень воды возле Екабпилса стремительно растет
Общество | 28 января 2018 года, 17:20
Во второй половине дня в воскресенье на Даугаве возле Екабпилса началось стремительное повышение уровня воды, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Об этом пишет nra.lv .
В течение часа уровень воды вырос на полметра и в 15:15 составил 6,62 м, что на 38 см ниже критической отметки.
22 января уровень воды в Екабпилсе достигал 6,66 метра.
Возле Ерсики в Ливанском крае уровень воды на Даугаве понизился.
Колебания уровня воды связаны с движением ледового затора. В результате этого явления уровень воды может быстро меняться не только в Екабпилсе, но и в Ливанском, Екабпилсском, Салском, Крустпилсском и Плявиньском краях. Превышение критической отметки может привести к затоплению территорий.
Фото: twitter.com