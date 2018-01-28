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В Риге, недалеко от улицы Апузес Паурдаугавская исполнительная дирекция построила детскую площадку на месте, где вместе с возведением двух многоквартирных домов должно было начаться строительство новой улицы, сообщил представитель Рижского строительного управления Эдгар Бутанс. Об этом пишет Skaties.lv .

Сейчас такой улицы еще нет, есть только проезженная тропа через зеленую зону, однако в документах городского планирования в этом месте задумана улица Скринес. Пока непонятно, что произойдет с игровой площадкой, когда начнется строительство улицы.

Как указали в строительном управлении, существует задумка строительства двух многоквартирных жилых домов на улице Апузес 51А, который также предусматривает дополнительное возведение сетей инженерных коммуникаций и инфраструктуры, в том числе промежутка улицы Скринес.

"Сейчас только существует такая идея. Ни один строительный проект или строительное разрешение не выдавались", - указал представитель строительного управления.

Бутанс также заявил, что будет рассмотрена возможность перемещения детской площадки на более доступное для жителей место. Он признался, что решение о возведения конкретной игровой площадки в управлении оговорено не было.

Также сообщается, что детская площадка построена на территории, которая находится в стадии развития.

Фото: pexels.com