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Поощрять или ругать кого-то с помощью мобильного приложения "Друг языка" можно будет сняв человека на камеру, пишет nra.lv.

Пользователю нужно будет выбрать опцию "Новое сообщение", которая делится на два варианта для выбора - "Похвала" и "Нарушение". После к сообщению прикрепляется видео или фотография человека, который либо правильно использовал латышский, либо наоборот показал себя не с самой лучшей стороны.

В свою очередь Центр госязыка оценит ситуацию и полученное сообщение. Информация о возможном нарушении будет приоритетом для рассмотрения, чтобы пользователь смог за наиболее короткое время получить ответ о дальнейших действиях по данному вопросу.

Мобильное приложение "Друг языка" доступно для любого пользователя мобильного телефона с операционной системой Android и его можно загрузить через магазин GooglePlay.

Напомним, 24 января Центром госязыка было анонсировано приложение "Друг языка".