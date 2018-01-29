Для армии закупят мин на 135 тыс евро (11)

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Общество | 29 января 2018 года, 11:26

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок объявил о закупке различных типов мин, в том числе для низколетящих вертолетов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, финансирование для закупки мин составит не менее 135 000 евро. В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.

Полное техническое описание необходимого вооружения будет выдано претендентам, которые пройдут отбор в ходе процедуры переговоров.

В целях безопасности в пресс-службе Минобороны не сообщили, какие виды мин в настоящее время имеются на вооружении у латвийской армии.

Напомним, Министерство обороны планирует в период с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро.

Фото: flickr.com

Комментарии 11
Коловрат2 часа назад
Эммм... Мины тоже б/у ???
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Светлана2 часа назад
Латвии хватило бы одной мины, но заложенной в нужное место.
И стала бы Латвия жить-поживать, да добра наживать.
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хочется2 часа назад
знать кого минировать собираются - подступы к сейму,министерствам. Или это будут ржавые мины для переплавки в лиепае. А КНАБ не озаботился покупками ржавой техники всех мастей, премиями во всех министерствах, или у них только целенаправлено для разработки рижская дума
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