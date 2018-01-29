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В среду, 31 января, сразу после заката в Латвии можно будет наблюдать полное затмение Луны, информирует Латвийское общество астрономии.

Вместе с закатом и восходом Луны будут видны конец частичное фазы полного затмения и конец полутеневой фазы. Природное явление можно будет наблюдать, если небо не затянет облаками.

Максимальная фаза затмения наступит в 15:30, однако в Латвии Луна взойдет позже. Конец частичной фазы полного затмения будет в 17:11, а конец полутеневой фазы в 18:08.

Самые благоприятные условия для просмотра затмения будут на востоке страны. Например, в Даугавпилсе солнце зайдет в 16:45, а восход Луны произойдет в 16:47. В то время как на западе Латвии, заход солнца ожидается в 17:04, а Луна взойдет в 17:08 - за три минуты до конца частичной фазы затмения. В Риге закат будет в 16:50, а Луна появится на небе в 16:51.

Последний раз полное лунное затмение в Латвии можно было наблюдать 28 сентября 2015 года. Полутеневые затмения можно было увидеть 16 сентября 2016 года и 11 февраля 2017 года. Следующее полное затмение Луны ожидается в ночь с 27 на 28 июля.

Для наблюдения природного явления специальная аппаратура не понадобится, на него можно смотреть невооруженным глазом.

Фото: pixabay.com