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В понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде. Об этом пишет Diena.

22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценив медицинскую документацию и проведя опрос персонала, Инспекция здравоохранения выявила существенные нарушения нормативных актов.

После ознакомления с заявлением инспекции, госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш принял решение отстранить от должности Балоде. Сейчас на ее место назначен глава правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугин.

Ранее, министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя филиала "Рига" государственного центра по социальному уходу Марии Зинини.

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