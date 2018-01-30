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Сумма возмещений, выплаченных страховщиками в страховании сухопутного транспорта (KASKO) за кражи автомашин, в прошлом году резко увеличилась, сообщил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

"В первой половине прошлого года ситуация была просто драматическая. Возмещения страховщиков за автоугоны по сравнению с 2016 годом фактически удвоились", - сказал он.

Увеличение количества угонов было связано с системой бесключевого запуска двигателя.

"Во втором полугодии полиция поработала активнее, стало немного спокойнее. Посмотрим, каким будет этот год. Из-за одного лишь балтийского рынка автопроизводители не станут менять автомобильные ключи", - отметил Абашин.

По его словам, на других рынках автомашины тоже угоняются по этой причине, но пропорционально меньше, чем в Балтии.

"Мы в этом смысле выделяемся. Наши воры технологически подкованы, хорошо умеют быстро взламывать машины", - добавил Абашин. Дорогие машины угоняли всегда, но поскольку теперь машины по своей конструкции все больше напоминают конструкторы "Лего", разобрать их на блоки становится все легче, поэтому ассортимент угоняемых машин стал намного шире.

"Думаю, угоны машин идут рука об руку и с навыками наших воров, и с материальным благосостоянием общества. Полиция работает, но это нелегко, ведь сейчас машину можно украсть с помощью планшета и мобильного телефона. Интересно, что будет в будущем, когда на рынок поступят так называемые connected cars, которые фактически все время подключены к интернету, благодаря чему можно следить за их перемещением. Будут ли тогда угонять машины? Посмотрим", - сказал глава ассоциации.

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