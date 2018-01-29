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Омбудсмен Юрис Янсонс обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку возможным нарушениям криминального характера в детской психоневрологической больнице "Айнажи".

Янсонс рассказал , что в больнице констатированы "невообразимые" нарушения прав человека, потому что речь идет о детях - особо защищаемой общественной группе. Омбудсмен настаивает на том, что ситуацию нужно разрешить немедленно.

Как сообщалось, госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы "Айнажи" Илону Балоде.

22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.

Нарушения в Детской психоневрологической больнице "Айнажи" связаны, возможно, с неадекватными действиями лечебного персонала при фиксации пациентов, сообщил журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш.

Речь идет о превышении продолжительности фиксации без перерывов. В этом процессе лечения невозможно избежать применения других методов, помимо медикаментозного. Это допустимо, но речь идет о том, в какой мере и как долго они используются и отвечает ли их применение нормам правил Кабинета министров, пояснил он.

Инспекция здравоохранения и омбудсмен Юрис Янсонс констатировали в больнице нарушения в применении способов ограничения или фиксации пациентов, кроме того констатированы несоответствия в применении правовых актов, связанных с обязательными требованиями к лечебным учреждениям, в оформлении медицинских документов.

По словам Лапиньша, углубленная проверка покажет, являлись ли нарушения в больнице систематическими или их допускали отдельные работники.

Минздрав располагает достаточной информацией, чтобы временно отстранить от должности члена правления больницы "Айнажи" Илону Балоде, но рассчитывает на сотрудничество с ее стороны. "Нам главное не наказать, а чтобы здравоохранение соответствовало правилам, интересам пациентов и требованиям качества", - сказал Лапиньш.

Инспекции здравоохранения поручено провести дополнительные проверки в других психоневрологических больницах, особенно детских.

В правление Детской психоневрологической больницы "Айнажи" временно назначен председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс. Он на месте ознакомится с ситуацией.

31 января Минздрав на пресс-конференции расскажет о выявленных нарушениях подробнее.

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