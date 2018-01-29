Крик о помощи: собирают добровольцев для поисков пропавшей собаки (33)

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Общество | 29 января 2018 года, 17:12

Во вторник, 30 января в рижском микрорайоне Иманта состоятся масштабные поиски пропавшей собаки, в связи с чем в соцсети Facebook объявлен сбор добровольцев.

"Уважаемые друзья, пользователи FB и просто неравнодушные люди! Надеемся, что мир не без добрых людей и крик о помощи будет услышан! У нас 2 дня назад, 27.01.2018, пропала собака породы Басенджи, девочка. Все время ведется активный поиск и хозяевами и также очень много людей подключилось, но пока никаких результатов… Не найдено никаких следов собаки, ни ее куртки, ни ошейника, ничего! Скоро морозы, эта порода не выживет в холода. Давайте поможем вернуть любимицу домой! Нужны руки, ноги и просто неравнодушные сердца!", - сказано в объявлении.

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Хозяева четвероногого друга поясняют, что грядут морозы и до их наступления нужно сделать все зависящее для того, чтобы найти животное.

"Завтра, 30.01.2018, мы собираем группу людей на поиски, надо будет прочесывать лес! Понимаем, что рабочий день, но это последний день перед морозами… Предварительное время сбора в 8:00. Иманта! Rimi Dammes! Очень надеемся на отзывчивость! Всю информацию и вопросы Вы можете узнать по телефону 26338898, или писать в комментариях или ЛС!", - написали отчаявшиеся хозяева.

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Комментарии 33
Jekaterina Trifonova2 часа назад
Я такую собачку нашла один раз, все хорошо закончилось и она оказалась дома. Лиш бы и эта нашлась ✊
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Vlad Mart1 час назад
Собака это в первую очередь большой друг! И нормальный человек должен заботиться о своих друзьях. Особенно когда они в беде! Я вижу каждый раз как моя басенджи переживает когда мне плохо. Но она сделать мало что может, а я могу! Даже не представляю какое сейчас у людей горе. Смотря на такие комментарии становится тошно. По мне лучше промолчать, если не в силах помочь!
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Diana Chizhika1 час назад
Нет , мы не понимаем . Люди потеряли члена семьи и друга , они делают все возможное , чтобы вернуть его домой . Но человек , который убивает козу на профильной фотографии вряд ли может это понять
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