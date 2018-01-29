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Во вторник, 30 января в рижском микрорайоне Иманта состоятся масштабные поиски пропавшей собаки, в связи с чем в соцсети Facebook объявлен сбор добровольцев.

"Уважаемые друзья, пользователи FB и просто неравнодушные люди! Надеемся, что мир не без добрых людей и крик о помощи будет услышан! У нас 2 дня назад, 27.01.2018, пропала собака породы Басенджи, девочка. Все время ведется активный поиск и хозяевами и также очень много людей подключилось, но пока никаких результатов… Не найдено никаких следов собаки, ни ее куртки, ни ошейника, ничего! Скоро морозы, эта порода не выживет в холода. Давайте поможем вернуть любимицу домой! Нужны руки, ноги и просто неравнодушные сердца!", - сказано в объявлении.

Хозяева четвероногого друга поясняют, что грядут морозы и до их наступления нужно сделать все зависящее для того, чтобы найти животное.

"Завтра, 30.01.2018, мы собираем группу людей на поиски, надо будет прочесывать лес! Понимаем, что рабочий день, но это последний день перед морозами… Предварительное время сбора в 8:00. Иманта! Rimi Dammes! Очень надеемся на отзывчивость! Всю информацию и вопросы Вы можете узнать по телефону 26338898, или писать в комментариях или ЛС!", - написали отчаявшиеся хозяева.