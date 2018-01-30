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На прошлой неделе количество больных гриппом в Даугавпилсе достигло эпидемического порога, поэтому с 30 января в стране объявлено начало эпидемии гриппа, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

В Даугавпилсе на прошлой неделе зарегистрировано 117,9 случая заболевания на 100 тыс. человек.

В Вентспилсе заболеваемость составляет 62 случая на 100 тыс., в Юрмале - 30, в Лиепае - 26,1 случая, в Риге - 20,6 случая на 100 тыс. человек. В среднем в Латвии заболеваемость составляет 28,9 случая на 100 тыс. человек.

На прошлой неделе в больницы попали больные гриппом в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе и Валмиере. Госпитализировано всего 49 человек, в том числе 36 в Риге.

С начала сезона госпитализировано 114 человек с гриппом и 35 с пневмонией после гриппа.

Ранее сообщалось, от осложнений гриппа умер первый в этом году больной. Пациент умер в начале года. У него было воспаление легких и лабораторно подтвержденный грипп типа А, а также хроническое заболевание. Умерший был старше 50 лет.

Специалисты напоминают, что грипп наиболее опасен для пожилых людей и хронических больных.